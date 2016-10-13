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Гройсман дав місцевій владі 5 днів для подачі тепла в будинки

Четвер, 13 жовтня 2016, 11:57

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі завершити підключення житлового фонду до теплопостачання за 5 днів.

Про це він сказав в ході селекторної наради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас нормативний термін підключення 14 днів, підключення тепла до будинків, а я не хочу чекати 14 днів, я думаю, що ви можете за 5 днів підключити всі будинки в містах", – заявив прем'єр.

Гройсман зазначив, що це доручення стосується всіх місцевих властей.

"Хто не здатний за 5 днів запустити тепло, нехай вимкне у себе вдома – нехай відчуває те, що відчувають люди", – сказав прем'єр.

Гройсман закликав місцеву владу розпочати опалювальний сезон відповідно до погодних умов та температурного режиму, а не до нормативних показників початку сезону.

"Відповідальність кожного голови обласної адміністрації, міста, селища, завдання – почати опалювальний сезон відповідно до показників температури, температурного режиму", – цитує прем'єра прес-служба Кабміну.

Теми: Кабінет міністрівЖКГопалення
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