Гройсман дав місцевій владі 5 днів для подачі тепла в будинки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевій владі завершити підключення житлового фонду до теплопостачання за 5 днів.



Про це він сказав в ході селекторної наради в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".



"У нас нормативний термін підключення 14 днів, підключення тепла до будинків, а я не хочу чекати 14 днів, я думаю, що ви можете за 5 днів підключити всі будинки в містах", – заявив прем'єр.



Гройсман зазначив, що це доручення стосується всіх місцевих властей.



"Хто не здатний за 5 днів запустити тепло, нехай вимкне у себе вдома – нехай відчуває те, що відчувають люди", – сказав прем'єр.



Гройсман закликав місцеву владу розпочати опалювальний сезон відповідно до погодних умов та температурного режиму, а не до нормативних показників початку сезону.



"Відповідальність кожного голови обласної адміністрації, міста, селища, завдання – почати опалювальний сезон відповідно до показників температури, температурного режиму", – цитує прем'єра прес-служба Кабміну.