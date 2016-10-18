Хомутиннік отримав 840 тисяч гривень від президента "Біокону"

Народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік отримав 840 000 гривень від Олександра Яворського.

У змінах майнового стану депутата на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції ці кошти значаться як "поворотна фінансова допомога".

Як повідомляє проект "Радіо Свобода" #Точно, Яворський відомий як президент групи компаній "Біокон", що займається виробництвом косметичної продукції.

У свою чергу депутат пояснив Українській правді, що таким чином Яворський повертає йому борг, який взяв у 2014 і 2015 роках.

"Це повернення фінансової допомоги, яку я йому надав раніше – у2014 в на початку 2015 року. Загальна сума допомоги становила 38 мільйонів гривень. На сьогодні лишилося десь 23 мільйони гривень. Ці 840 тисяч – є частиною погашення боргу", - пояснив Хомутиннік.

Він також повідомив, що подасть свою електронну декларацію на 1 листопада. "У ній буде відображений цей борг, але він буде вказаний станом на 1 січня 2016 року (бо декларація буде за 2015 рік - УП). На той момент борг становив 31 мільйон гривень, а на сьогодні – 23 мільйони", - сказав він.

На питання, чому саме він вирішив надати Яворському гроші, Хомутиннік відповів: "Це мій товариш. У нього були питання, пов'язані з бізнесом. Я йому допоміг без жодної користі", - зазначив він.

Наприкінці вересня журналісти програми "Схеми" опублікували матеріал про чартерні перельоти народних депутатів України. Під час зйомки в аеропорту "Київ" було зафіксовано літак із бортовим номером VP-CVH, в ілюмінаторі якого з’явилося обличчя чоловіка, схожого на Хомутинніка.

Журналіст "Схем" намагався поспілкуватися з Хомутинніком щодо відзнятого літака.

"Який літак? Ви бачили? Покажіть мені. Давайте разом проїдемо, подивимося", – заявив депутат, так і не відповівши на пряме запитання, чи має він літак.

За законом "Про запобігання корупції", державні службовці мають до 30 жовтня подати електронні декларації про свої доходи та доходи й майно членів родини. З 2017 року держслужбовці усіх рівнів подаватимуть свої декларації в електронному форматі.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП