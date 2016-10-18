Хомутиннік отримав 840 тисяч гривень від президента "Біокону"

00
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:39

Народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік отримав 840 000 гривень від Олександра Яворського.

У змінах майнового стану депутата на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції ці кошти значаться як "поворотна фінансова допомога".

Як повідомляє проект "Радіо Свобода" #Точно, Яворський відомий як президент групи компаній "Біокон", що займається виробництвом косметичної продукції.

 

У свою чергу депутат пояснив Українській правді, що таким чином Яворський повертає йому борг, який взяв у 2014 і 2015 роках.

"Це повернення фінансової допомоги, яку я йому надав раніше –  у2014 в на початку 2015 року. Загальна сума допомоги становила 38 мільйонів гривень. На сьогодні лишилося десь 23 мільйони гривень. Ці 840 тисяч – є частиною погашення боргу", - пояснив Хомутиннік.

Він також повідомив, що подасть свою електронну декларацію на 1 листопада. "У ній буде відображений цей борг, але він буде вказаний станом на 1 січня 2016 року (бо декларація буде за 2015 рік - УП). На той момент борг становив 31 мільйон гривень, а на сьогодні – 23 мільйони", - сказав він.

На питання, чому саме він вирішив надати Яворському гроші, Хомутиннік відповів: "Це мій товариш. У нього були питання, пов'язані з бізнесом. Я йому допоміг без жодної користі", - зазначив він.

Наприкінці вересня журналісти програми "Схеми" опублікували матеріал про чартерні перельоти народних депутатів України. Під час зйомки в аеропорту "Київ" було зафіксовано літак із бортовим номером VP-CVH, в ілюмінаторі якого з’явилося обличчя чоловіка, схожого на Хомутинніка.

Журналіст "Схем" намагався поспілкуватися з Хомутинніком щодо відзнятого літака.

"Який літак? Ви бачили? Покажіть мені. Давайте разом проїдемо, подивимося", – заявив депутат, так і не відповівши на пряме запитання, чи має він літак.

За законом "Про запобігання корупції", державні службовці мають до 30 жовтня подати електронні декларації про свої доходи та доходи й майно членів родини. З 2017 року держслужбовці усіх рівнів подаватимуть свої декларації в електронному форматі.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

Теми: Хомутиннік декларація Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Літак, на якому літає Хомутиннік, повертається з Ніцци 30 вересня 2016, 00:28
Хомутиннік просив Луценка випустити Кацубу з в'язниці 26 вересня 2016, 12:15
"Автомайдан" навідався до маєтку Хомутинніка під Києвом 18 вересня 2016, 20:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін запропонує українцям платити за комуналку в розстрочку
Троян: у справі Шеремета є прогрес
Порошенко про зустріч із Путіним: оптимізму мало
Серед 45 країн Трамп переміг би тільки в Росії – опитування
Усі новини
Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ

Погладшати від дієти

Вчений пояснює, чому товстіють від дієти