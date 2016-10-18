Хомутынник получил 840 тысяч гривен от президента "Биокона"

Народный депутат, лидер депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник получил 840 000 гривен от Александра Яворского.

В изменениях имущественного состояния депутата на портале Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции эти средства значатся как "возвратная финансовая помощь".

Как сообщает проект "Радио Свобода" #Точно, Яворский известен как президент химически-фармацевтической группы компаний "Биокон".

В свою очередь депутат объяснил "Украинской правде", что таким образом Яворский возвращает ему долг, который взял в 2014 и 2015 годах.

"Это возвращение финансовой помощи, которую я ему предоставил ранее – в 2014 году и в начале 2015 года. Общая сумма помощи составила 38 миллионов гривен. На сегодня осталось где-то 23 миллионов гривен. Эти 840 тысяч – это часть погашения долга", - пояснил Хомутынник.

Он также сообщил, что подаст свою электронную декларацию к 1 ноября. "В ней будет отражен этот долг, но он будет указан состоянию на 1 января 2016 (так декларация будет 2015 год - УП). На тот момент долг составлял 31 миллион гривен, а сегодня - 23 миллиона", - сказал он.

На вопрос, почему именно он решил предоставить Яворскому деньги, Хомутынник ответил: "Это мой друг. У него были вопросы, связанные с бизнесом. Я ему помог без всякой пользы", - отметил он.

В конце сентября журналисты программы "Схемы" опубликовали материал о чартерных перелетах народных депутатов Украины. Во время съемки в аэропорту "Киев" был зафиксирован самолет с бортовым номером VP-CVH, в иллюминаторе которого появилось лицо мужчины, похожего на Хомутынника.

Журналист "Схем" пытался пообщаться с Хомутынником о зафиксированном самолете.

"Какой самолет? Вы видели? Покажите мне. Давайте вместе проедем, посмотрим", – заявил депутат, так и не ответив на прямой вопрос, есть ли у него самолет.

По закону "О предотвращении коррупции", государственные служащие должны до 30 октября подать электронные декларации о своих доходах и доходах и имуществе членов семьи. С 2017 года госслужащие всех уровней будут подавать свои декларации в электронном формате.

Алена Рощенко, Оксана Коваленко, УП