Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хомутиннік отримав 840 тисяч гривень від президента "Біокону"

Вівторок, 18 жовтня 2016, 13:39

Народний депутат, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік отримав 840 000 гривень від Олександра Яворського.

У змінах майнового стану депутата на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції ці кошти значаться як "поворотна фінансова допомога".

Як повідомляє проект "Радіо Свобода" #Точно, Яворський відомий як президент хімічно-фармацевтичної групи компаній "Біокон"..

 

У свою чергу депутат пояснив Українській правді, що таким чином Яворський повертає йому борг, який взяв у 2014 і 2015 роках.

"Це повернення фінансової допомоги, яку я йому надав раніше –  у2014 в на початку 2015 року. Загальна сума допомоги становила 38 мільйонів гривень. На сьогодні лишилося десь 23 мільйони гривень. Ці 840 тисяч – є частиною погашення боргу", - пояснив Хомутиннік.

Він також повідомив, що подасть свою електронну декларацію на 1 листопада. "У ній буде відображений цей борг, але він буде вказаний станом на 1 січня 2016 року (бо декларація буде за 2015 рік - УП). На той момент борг становив 31 мільйон гривень, а на сьогодні – 23 мільйони", - сказав він.

На питання, чому саме він вирішив надати Яворському гроші, Хомутиннік відповів: "Це мій товариш. У нього були питання, пов'язані з бізнесом. Я йому допоміг без жодної користі", - зазначив він.

Наприкінці вересня журналісти програми "Схеми" опублікували матеріал про чартерні перельоти народних депутатів України. Під час зйомки в аеропорту "Київ" було зафіксовано літак із бортовим номером VP-CVH, в ілюмінаторі якого з’явилося обличчя чоловіка, схожого на Хомутинніка.

Журналіст "Схем" намагався поспілкуватися з Хомутинніком щодо відзнятого літака.

"Який літак? Ви бачили? Покажіть мені. Давайте разом проїдемо, подивимося", – заявив депутат, так і не відповівши на пряме запитання, чи має він літак.

За законом "Про запобігання корупції", державні службовці мають до 30 жовтня подати електронні декларації про свої доходи та доходи й майно членів родини. З 2017 року держслужбовці усіх рівнів подаватимуть свої декларації в електронному форматі.

Олена Рощенко, Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХомутиннікдеклараціїВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Хомутиннік
Суд передав АРМА "Укрнафтобуріння" Коломойського, Хомутинніка та Фукса – ЗМІ
Санкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
Із 5 літаків під санкціями РНБО в Україні "застряг" один, решта обійшли санкції
Останні новини
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
Усі новини...
Реклама: