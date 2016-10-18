Рада підтримала заборону військовим розривати безстрокові контракти

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 16:21

Рада підтримала вето президента Петра Порошенка і відхилила закон, що дозволяв контрактникам розривати безстрокові контракти.

У вівторок Рада не змогла подолати вето президента на цей закон, за це проголосували лише 82 депутата. За те, щоб направити прийнятий раніше закон на доопрацювання виступили 149 нардепів.

Таким чином, закон було відхилено.

Тепер, за словами голови комітету з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського, до парламенту буде внесено новий законопроект. Він пообіцяв зробити це вже в середу. "З завтрашнього ранку ми вносимо новий закон, які вирішить ці проблеми", - сказав Пашинський.

Як відомо, 12 липня Верховна Рада прийняла закон 4689, що дозволяв військовим, які на початку АТО уклали контракти "до завершення особливого періоду", розірвати або укласти такі контракти заново.

Однак президент Порошенко ветував його.

"Зміни, які були внесені в текст закону, створили умови, при яких можуть бути створені негативні наслідки для обороноздатності держави", – пояснював тоді заступник начальника Генштабу Талалай.

Тетяна Кусок, УП

Теми: армія Порошенко
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IP: 168.235.205.---Bandera S18.10.2016 16:36
що дозволяв військовим, які на початку АТО уклали контракти "до завершення особливого періоду"
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Бо на початку АТО Президент обіцяв, що закінчить війну за три тижні, тому багато хто опинився у своєрідній пастці - пішов виконати свій громадянський обов'язок, бо знав, що то ненадовго. А виявилося, що надовго. Президент не виконав своєї обіцянки (чому виносимо в окрему тему) це раз, а тепер ще й не дозволяє звільнитися тим, хто в числі перших став на захист Вітчизни.
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