Рада поддержала запрет военным разрывать бессрочные контракты

Рада поддержала вето президента Петра Порошенко и отклонила закон, разрешающий контрактникам разрывать бессрочные контракты.

Во вторник Рада не смогла преодолеть вето президента на этот закон, за это проголосовали лишь 82 депутата. За то, чтобы направить принятый ранее закон на доработку выступили 149 нардепов.

Таким образом, закон был отклонен.

Теперь, по словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в парламент будет внесен новый законопроект. Он пообещал сделать это уже в среду. "С завтрашнего утра мы вносим новый закон, которые решит эти проблемы", - сказал Пашинский.

Как известно, 12 июля Верховная Рада приняла закон 4689, который позволял военным, которые в начале АТО заключили контракты "до завершения особого периода", разорвать или заключить такие контракты заново.

Однако президент Порошенко ветировал его.

"Изменения, которые были внесены в текст закона, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства", - объяснял тогда заместитель начальника Генштаба Талалай.

Татьяна Кусок, УП