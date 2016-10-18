Рада підтримала заборону військовим розривати безстрокові контракти

Рада підтримала вето президента Петра Порошенка і відхилила закон, що дозволяв контрактникам розривати безстрокові контракти.

У вівторок Рада не змогла подолати вето президента на цей закон, за це проголосували лише 82 депутата. За те, щоб направити прийнятий раніше закон на доопрацювання виступили 149 нардепів.

Таким чином, закон було відхилено.

Тепер, за словами голови комітету з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського, до парламенту буде внесено новий законопроект. Він пообіцяв зробити це вже в середу. "З завтрашнього ранку ми вносимо новий закон, які вирішить ці проблеми", - сказав Пашинський.

Як відомо, 12 липня Верховна Рада прийняла закон 4689, що дозволяв військовим, які на початку АТО уклали контракти "до завершення особливого періоду", розірвати або укласти такі контракти заново.

Однак президент Порошенко ветував його.

"Зміни, які були внесені в текст закону, створили умови, при яких можуть бути створені негативні наслідки для обороноздатності держави", – пояснював тоді заступник начальника Генштабу Талалай.

Тетяна Кусок, УП