Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове" з мінометів
Бойовики ввечері, 18 жовтня, здійснили два мінометні обстріли КПВВ "Гнутове".
Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян у facebook.
"З 20.38 по 20.47 та з 21.03 по 21.10 два мінометних обстріли кпвв " Гнутово" , близько 25-30 мін 120 калібру", - написав він.
Як повідомлялося, 18 жовтня проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції.
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