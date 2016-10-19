Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове" з мінометів

Бойовики ввечері, 18 жовтня, здійснили два мінометні обстріли КПВВ "Гнутове".

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян у facebook.

"З 20.38 по 20.47 та з 21.03 по 21.10 два мінометних обстріли кпвв " Гнутово" , близько 25-30 мін 120 калібру", - написав він.

Як повідомлялося, 18 жовтня проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції.