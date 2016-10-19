Бойовики "ДНР" передали Лутковській ще 23 засуджених

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Середа, 19 жовтня 2016, 14:48

Представники незаконних збройних формувань передали українській стороні 23 засуджених для подальшого відбування покарання на підконтрольній українському уряді території.

Про це повідомляє у середу прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.

"Уповноваженому з прав людини були передані 23 засуджених (серед них одна жінка), які відбували покарання в місцях позбавлення волі в так званій "ДНР" і виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію", – йдеться в повідомленні.

 

"Таким чином, на сьогоднішній день завдяки омбудсману було переміщено 133 засуджених осіб із непідконтрольної уряду України території", – резюмує прес-служба.

Українська правда

Теми: права людини Донбас
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