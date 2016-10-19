У Києві пасажир без квитка погрожував контролерам пістолетом
У трамваї №22 17-річний пасажир погрожував контролерам, які попросили показати квиток, пістолетом.
Про це повідомляє КП "Київпастранс" у facebook.
Подія сталася близько 14:00 19 жовтня на зупинці "Вул. Гната Хоткевича".
"Бригада із трьох контролерів перевіряла у пасажирів квитки. Після прохання пред’явити квиток один з пасажирів – молодий чоловік – дістав пістолет та почав погрожувати контролерам та пасажирам, які знаходились в трамваї", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що завдяки професійним навикам контролерів конфліктну ситуацію вдалось уникнути.
На наступній зупинці правопорушник залишив салон трамвая, а контролери вийшли та відразу ж викликали поліцію.
Наряд поліції прибув дуже швидко, і молодий чоловік не встиг втекти.
"Наразі молодий чоловік знаходиться у Дніпровському районному управлінні поліції де встановлено особу правопорушника, вік (17 років), а також обставини його поведінки. Пістолет, яким безбілетний пасажир погрожував у салоні трамваю виявився травматичним", - йдеться в повідомленні.
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