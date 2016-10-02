Міхалков хоче зняти блокбастер про анексію Криму

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Неділя, 2 жовтня 2016, 10:50

Російський режисер Микита Міхалков вважає, що на основі деяких особистих історій кримчан, які сталися під час так званої "кримської весни", можна зняти блокбастер.

Про це він заявив журналістам у суботу в Криму, повідомляє російське агентство РИА Новости.

"Я розмовляв з кількома людьми, не буду називати їхні імена, - це приголомшливі особисті історії того, що відбувалося тут. Як це було, що відбувалося всередині. Як це сприймалося людьми, всі підводні течії, проблеми, катастрофічні складнощі і небезпеки, які були , - все це тягне на дуже серйозну картину, на реальний, справжній блокбастер", - сказав Міхалков.

Режисер підкреслив, що рано чи пізно фільм про "кримську весну" буде обов'язково знятий.

"Кримською весною" в Росії називають події 2014 року, в ході яких Росія анексувала український півострів.

До 5 жовтня в окупованому Криму проходить перший Ялтинський міжнародний кінофестиваль "Євразійський міст", в якому бере участь Міхалков.

Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну 16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Міхалков.

Теми: Крим Росія культура
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