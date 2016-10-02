Міхалков хоче зняти блокбастер про анексію Криму

Російський режисер Микита Міхалков вважає, що на основі деяких особистих історій кримчан, які сталися під час так званої "кримської весни", можна зняти блокбастер.

Про це він заявив журналістам у суботу в Криму, повідомляє російське агентство РИА Новости.

"Я розмовляв з кількома людьми, не буду називати їхні імена, - це приголомшливі особисті історії того, що відбувалося тут. Як це було, що відбувалося всередині. Як це сприймалося людьми, всі підводні течії, проблеми, катастрофічні складнощі і небезпеки, які були , - все це тягне на дуже серйозну картину, на реальний, справжній блокбастер", - сказав Міхалков.

Режисер підкреслив, що рано чи пізно фільм про "кримську весну" буде обов'язково знятий.

"Кримською весною" в Росії називають події 2014 року, в ході яких Росія анексувала український півострів.

До 5 жовтня в окупованому Криму проходить перший Ялтинський міжнародний кінофестиваль "Євразійський міст", в якому бере участь Міхалков.

Як відомо, 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд в Україну 16 громадянам Російської Федерації - журналістам та діячам культури, серед яких Міхалков.