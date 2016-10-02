ЗСУ: бойовики не хочуть залишати пункти біля Станиці Луганської

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Неділя, 2 жовтня 2016, 12:23

Бойовики не хочуть залишати облаштовані опорні пункти біля Станиці Луганської.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

"З приводу Золотого ми підтверджуємо, дійсно, вчора був факт відведення. Що стосується Станиці Луганської і Петровського, то щодня фіксуються обстріли. Згідно рамкової угоди, протягом 7 днів має бути чітке, стійке дотримання "режиму тиші", чого зараз не відбувається", - сказав він.

Сеник зазначив, що ОРДО і ОРЛО не є сторонами розведення сил і засобів від лінії зіткнення, і бойовики не виконують визначених у даних населених пунктах заходів щодо відведення сил і засобів.

"Оскільки тут є акцент, вони змушені залишити панівні висоти, це в районі Станиці Луганської, де облаштовані опорні пункти, це їм невигідно, і це є причиною постійних провокацій і обстрілів позицій ВСУ", - говорить Сеник.

У той же час, керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький заявив, що збільшення кількості обстрілів в зоні АТО вплине на розведення сторін на лінії розмежування.

"Звичайно, вплине, і ми зараз, за останню добу, спостерігаємо значне збільшення кількості обстрілів", - сказав він.

У той же час Кременецький підтвердив розведення сторін в Золотому.

Керівник СЦКК зазначає, що в Петровському розведення сторін не може початися, поки бойовики не забезпечать вільне пересування ОБСЄ і не розмінують територію.

"Про Петровське. Як вчора повідомляла СММ ОБСЄ, вона відчуває певні перешкоди в свободі пересування в даному районі. А згідно з рамковою угодою, там написано, що має бути забезпечено вільне пересування ОБСЄ", - підкреслив він.

"На наш погляд, сторона окремих районів Донецької області повинна здійснити розмінування своєї території і забезпечити вільне пересування місії ОБСЄ. Зі свого боку інженерні роботи проводяться ВСУ на всіх трьох ділянках, будуються спостережні пункти для ОБСЄ і офіцерів СЦКК. Проводиться розмінування території та маркування тих перешкод , які ще є", - пояснив Кременецький.

Він також не став говорити про терміни, коли почнеться розведення сторін у Станиці Луганській.

"Я б утримався від коментарів і встановлення термінів, тому що вчора і позавчора ми спостерігали обстріли в Станиці Луганській. Фахівцями загального центру зафіксовані й задокументовані результати цих обстрілів, і ми сьогодні надаємо на розгляд ОБСЄ", - сказав Кременецький.

Як повідомлялося, 1 жовтня на околиці м.Золоте відбулося відведення військ на визначені представниками ОБСЄ конкретні рубежі.

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому  повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося. 

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

Теми: "ДНР" "ЛНР" Збройні сили
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