В ОБСЄ знову повідомили про небезпеку на лінії розмежування через міни

У спостережній місії ОБСЄ заявляють про небезпеку на території підконтрольного бойовикам "ДНР" н.п. Петрівське та перешкоджання роботі місії.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ 1 жовтня.

"Жодних гарантій безпеки у підконтрольному "ДНР" Петрівському – наявність мін", - йдеться у повідомленні.

У місії підкреслили готовність виконувати свої обов'язки, акцентувавши, що спостерігачам перешкоджають.

Раніше 1 жовтня СММ ОБСЄ заявила, що Збройні сили України не дозволили спостерігачам перейти через міст у Щасті через міни.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

1 жовтня в "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.), при цьому повідомили, що в районі н.п. Золоте відведення озброєння почалося.

За даними ДПСУ, 1 жовтня зранку бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Як повідомив прес-офіцер сектору Луганськ, на Луганщині після розведення військ бойовики із гранатометів відкрили вогонь неподалік н.п.Новоолександрівка.

Українська правда