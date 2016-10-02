У СБУ розповіли про контрабанду біля Гранітного: перестрілки не було

2351 перегляд
0
Неділя, 2 жовтня 2016, 19:35

У Службі безпеки України заявили, що інформація про перестрілку та конфлікт між співробітниками СБУ та військовими 30-ї бригади не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні речниці СБУ Олени Гітлянської.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими 30-ї бригади затримали у Гранітному два автобуси з товарами широкого вжитку, які підприємці намагались незаконно перемістити на тимчасово окуповані території.  Спецоперація відбулась 1 жовтня. Наразі тривають слідчі дії", - зазначила вона. 

У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука уточнив раніше наведену інформацію про події біля Гранітного на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, СБУ разом із ЗСУ та фіскалами "чатували на певний вантаж "на ту сторону".

"Усі були напоготові. На "тій стороні" цей вантаж теж дуже чекали. Коли СБУшники разом з військовими (для підсилення) почали реалізацію плану із затриманн вантажу, "зустрічаючі", зрозумівши, що канал накрився, спробували відбити його, розпочавши обстріл", - зазначив він. 

"В результаті зіткнення поранення отримав боєць ЗСУ з позивним "Мопєд".  Наразі поранений готується до евакуації в госпіталь у Дніпро", - додав Тука. 

За його  даними, затримані - мешканці Донецька, серед них - жінка, яка і виступала в ролі організатора "каналу".

При цьому він перепросив у співробітників і керівництва СБУ та зазначив, що "намагається з'ясувати, хто і з якою метою намагався "обмазати" учасників цих подій". 

Українська правда

Теми: Донбас контрабанда СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру 2 жовтня 2016, 19:03
В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї 2 жовтня 2016, 17:55
Тука: У Гранітному "накрили" контрабандистів, є поранений 2 жовтня 2016, 15:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У неділю бойовики порушували "тишу" 22 рази: били з великого калібру
В ОБСЄ пояснили, чому не підтверджують дані про відведення зброї
Британія почне вихід з ЄС до кінця березня 2017 року - Мей
На Луганщині загинув український офіцер
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

Мрія

Хлопець із ДЦП здійснив свою мрію, вирушивши байком до океану