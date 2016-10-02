У СБУ розповіли про контрабанду біля Гранітного: перестрілки не було

У Службі безпеки України заявили, що інформація про перестрілку та конфлікт між співробітниками СБУ та військовими 30-ї бригади не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні речниці СБУ Олени Гітлянської.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з військовими 30-ї бригади затримали у Гранітному два автобуси з товарами широкого вжитку, які підприємці намагались незаконно перемістити на тимчасово окуповані території. Спецоперація відбулась 1 жовтня. Наразі тривають слідчі дії", - зазначила вона.

У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука уточнив раніше наведену інформацію про події біля Гранітного на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, СБУ разом із ЗСУ та фіскалами "чатували на певний вантаж "на ту сторону".

"Усі були напоготові. На "тій стороні" цей вантаж теж дуже чекали. Коли СБУшники разом з військовими (для підсилення) почали реалізацію плану із затриманн вантажу, "зустрічаючі", зрозумівши, що канал накрився, спробували відбити його, розпочавши обстріл", - зазначив він.

"В результаті зіткнення поранення отримав боєць ЗСУ з позивним "Мопєд". Наразі поранений готується до евакуації в госпіталь у Дніпро", - додав Тука.

За його даними, затримані - мешканці Донецька, серед них - жінка, яка і виступала в ролі організатора "каналу".

При цьому він перепросив у співробітників і керівництва СБУ та зазначив, що "намагається з'ясувати, хто і з якою метою намагався "обмазати" учасників цих подій".

Українська правда