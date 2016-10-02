ГПУ: Росія 5 разів відмовилася видати Януковича і 3 - Азарова

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Неділя, 2 жовтня 2016, 18:34

Росія 5 разів відмовила Україні в екстрадиції колишнього президента Віктора Януковича і 3 рази відмовила у видачі екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"По Януковичу нам відмовлено 5 разів на екстрадицію. Ми зверталися про його видачу в рамках 5 окремих кримінальних проваджень. Відносно Азарова, то 3 рази ми отримували таку відмову", - сказав він.

Єнін повідомив, що Росія обґрунтовувала відмови нібито політичним характером переслідування Януковича.

За його словами, українська держава розглядає цих осіб як громадян України незалежно від того, оформили вони російське громадянство чи ні.

Як відомо, Генеральна прокуратура має намір передати в суд обвинувачення Януковича в державній зраді до 2017 року.

Раніше у ГПУ заявили про відсутність інформації про вихід з українського громадянства екс-президента Віктора Януковича та екс-прем'єра Миколи Азарова. При цьому правоохоронні органи упевнені, що Росія ніколи не видасть Україні Азарова для притягнення до кримінальної відповідальності. 

Згідно звіту Державної служби фінансового моніторингу України, екс-президент Віктор Янукович і його оточення можливо причетне до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів.

Теми: Росія Янукович Азаров Генпрокуратура
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IP: 94.179.25.---Александр Непорада02.10.2016 19:43
А шо це ви, скотиняки, звертаєтеся до агресора. Підіть та приведіть їх за вуха, герої. Чи ви думаєте, що якщо ви 5 разів зверталися, то я вас у 5 разів буду більше любити? А якщо 6 разів - то у 6? така ваша логіка? Га?
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