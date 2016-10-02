ГПУ: Россия 5 раз отказалась выдать Януковича и 3 – Азарова

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Воскресенье, 2 октября 2016, 18:34

Россия 5 раз отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича и 3 раза отказала в выдаче экс-премьер-министра Николая Азарова.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По Януковичу нам отказано 5 раз в экстрадиции. Мы обращались о его выдаче в рамках 5 отдельных уголовных производств. Касательно Азарова, то 3 раза мы получали такой отказ", - сказал он.

Енин сообщил, что Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

По его словам, украинское государство рассматривает этих лиц как граждан Украины вне зависимости от того, оформили ли они российское гражданство или нет.

Темы: Росcия Янукович Азаров Генпрокуратура
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Комментарии — 1
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IP: 94.179.25.---Александр Непорада02.10.2016 19:43
А шо це ви, скотиняки, звертаєтеся до агресора. Підіть та приведіть їх за вуха, герої. Чи ви думаєте, що якщо ви 5 разів зверталися, то я вас у 5 разів буду більше любити? А якщо 6 разів - то у 6? така ваша логіка? Га?
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