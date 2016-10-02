ГПУ: Россия 5 раз отказалась выдать Януковича и 3 – Азарова

Россия 5 раз отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича и 3 раза отказала в выдаче экс-премьер-министра Николая Азарова.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По Януковичу нам отказано 5 раз в экстрадиции. Мы обращались о его выдаче в рамках 5 отдельных уголовных производств. Касательно Азарова, то 3 раза мы получали такой отказ", - сказал он.

Енин сообщил, что Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

По его словам, украинское государство рассматривает этих лиц как граждан Украины вне зависимости от того, оформили ли они российское гражданство или нет.