ДПСУ: Бойовики обстріляли контрольний пости "Маp'їнка"

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Четвер, 20 жовтня 2016, 09:03

Бойовики здійснили кулеметний обстріл контрольного посту на КПВВ "Мар`їнка".

Про це 20 жовтня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"19 жовтня, коли на КПВВ "Мар`їнка" пропускні операції уже завершилися, російсько-терористичні війська здійснили кулеметний обстріл контрольного посту. Вогонь по позиціях прикордонників вони вели з населеного пункту Олександрівка на тимчасово непідконтрольній території", - зазначили у ДПСУ. 

Ніхто з українських захисників не постраждав, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Українська правда 



Теми: кордон Донбас зброя Мінські угоди
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