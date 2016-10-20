ДПСУ: Бойовики обстріляли контрольний пости "Маp'їнка"

Бойовики здійснили кулеметний обстріл контрольного посту на КПВВ "Мар`їнка".

Про це 20 жовтня повідомили у Держприкордонслужбі України.

"19 жовтня, коли на КПВВ "Мар`їнка" пропускні операції уже завершилися, російсько-терористичні війська здійснили кулеметний обстріл контрольного посту. Вогонь по позиціях прикордонників вони вели з населеного пункту Олександрівка на тимчасово непідконтрольній території", - зазначили у ДПСУ.

Ніхто з українських захисників не постраждав, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Українська правда





