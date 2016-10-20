Кремль "абсолютно не згоден" передати Дебальцеве Києву

00
1
Четвер, 20 жовтня 2016, 15:23

Кремль не згоден з пропозиціями передати під контроль київської влади Дебальцеве.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство ТАСС.

"Що стосується Дебальцевого, тут якраз ситуація, коли раніше досягнуті домовленості трактуються абсолютно по-іншому", - сказав він.

За його словами, "російська сторона абсолютно не згодна" з пропозиціями, що їх озвучено співрозмовниками на переговорах щодо цього питання.

"Це питання залишилося за дужками як неузгоджене. Робота з цього питання буде тривати на рівні міністрів (закордонних справ) і помічників", - сказав Пєсков.

Як відомо, після зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні, президент РФ Володимир Путін заявив, що "нормандський формат" підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ у зонах відведення та зберігання важкої техніки на Донбасі.  

Президент України Петро Порошенко заявив після завершення зустрічі в "нормандському форматі" у Берліні, що до кінця листопада глави МЗС "нормандської четвірки" затвердять основу проекту "дорожньої карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод".

За його словами, Росія підтримала необхідність запровадження озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.

Також, за його словами, мають початися переговори щодо наступних 4 місць для розведення озброєння, серед яких має бути Дебальцеве.

18 жовтня, під час тристоронньої зустрічі у Мінську українська сторона підняла питання контролю за Дебальцевим. 

Теми: Донбас Росія Дебальцеве
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Норвегії затримали російського неонациста, який воював на Донбасі 20 жовтня 2016, 13:42
Марчук про вибори на Донбасі: Захід не враховує "дві лінії зіткнення" 20 жовтня 2016, 11:23
Місія ОБСЄ знову не потрапила у Петрівське 20 жовтня 2016, 10:42
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 176.241.150.---Andre Wasdasoff20.10.2016 15:49
"договор с росией стоит не больше бумаги, на которой договор осуществлен."

Проте автоматично все відійде Україні.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Глава Європарламенту: режим антиросійських санкцій збережеться
Сенат Чехії вимагає від РФ повернути Україні кордон – Геращенко
НАЗК відмовилося від внесення змін до форми електронного декларування
У Корбана пройшли обшуки
Усі новини
Музика

На основі проекту "Як звучить Україна" створили сервіс української музики

#ЯНеБоюсьСказати

Історії флешмобу #ЯНеБоюсьСказати увійшли до виставки Йоко Оно в музеї Рейк'явіка