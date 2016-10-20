Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Будемо домовлятися про розведення військ ще у 4 місцях

Четвер, 20 жовтня 2016, 01:24

Після завершення розведення військ на трьох ділянках - Золоте, Петровське та Станиця Луганська, буде розпочато переговори щодо наступних 4 місць для розведення озброєння.

Про це 20 жовтня за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" у Берліні заявив президент Петро Порошенко.

"Українська сторона наполягала на тому, що серед цих 4 місць має бути Дебальцеве", - зазначив Порошенко.

Також він зазначив, що у зазначених місцях після відводу сил і засобів мають бути встановлені постійно діючі 24/7 моніторингові пости ОБСЄ.

"Щодо режиму припинення вогню - ми не чекаємо місяць (до затвердження "дорожньої карти"), і наголосили на тому, що робота з підготовки та запровадження режиму всеохоплюючого та негайного припинення вогню має відбуватися протягом найближчих днів", - заявив Порошенко.

Як відомо, у ході зустрічі у Берліні лідерів "нормандської четвірки" сторони домовилися про розробку та ухвалення до кінця листопада проекту "дорожноьї карти", яка стане основним документом з імплементації усіх "Мінських угод". 

18 жовтня штаб АТО констатував неможливість розведення сил та засобів згідно з рамковою угодою від 21 вересня на ділянці біля Станиці Луганської внаслідок продовження обстрілів бойовиками.

Українська правда

Теми: ДонбасПорошенкоМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: