Порошенко упевнений, що безвіз українці отримають вже найближчим часом

Президент Петро Порошенко упевнений, що рішення щодо безвізового режиму для українців у країнах ЄС буде прийнято найближчим часом.

Про це він сказав на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в Брюсселі в четвер увечері.

"Україна має тверду підтримку значної більшості депутатів Європарламенту. Ми не маємо ніякого сумніву в тому, що це рішення буде негайно прийнято", - сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що переконався в цьому під час зустрічі на саміті Європейської народної партії, "де і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і президент Європейської ради Дональд Туск, і керівники країн-членів, зокрема й Ангела Меркель, і багато інших твердо наголосили, що необхідно прискорити надання безвізового режиму, необхідно підтримати Україну в завершенні процесу ратифікації угоди про асоціацію.

Порошенко також розповів, що в четвер уранці зустрівся з президентом Європейського парламенту.

"Ми обговорювали необхідність прискорення ухвалення рішення Європейським парламентом і в частині безвізового режиму, і в частині підтримки торговельних преференцій у рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яку Європейська Комісія запропонувала Україні", - поінформував він.

Інтерфакс-Україна