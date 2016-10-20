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Порошенко: украинцы в ноябре будут путешествовать в ЕС без виз

Четверг, 20 октября 2016, 20:39

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что решение по безвизовому режиму для украинцев в странах ЕС будет принято в ближайшее время.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг вечером.

"Украина имеет твердую поддержку значительного большинства депутатов Европарламента… Мы не имеем никакого сомнения в том, что это решение будет немедленно принято", - заявил Порошенко. 

Глава государства отметил, что убедился в этом во время встречи на саммите Европейской народной партии, "где и президент Еврокомиссии Жан-Клон Юнкер, и президент Европейского совета Дональд Туск, и руководители стран-членов, включая и Ангелу Меркель, и многих других, твердо подчеркнули, что нужно ускорить предоставление безвизового режима, нужно поддержать Украину в завершении процесса ратификации" Соглашения об ассоциации.

Порошенко также рассказал, что в четверг утром встретился с президентом Европейского парламента.

"Мы обсуждали необходимость ускорения принятия решения Европейским парламентом как в части безвизового режима, так и в части поддержки торговых преференций в рамках углубленной и всеохватывающей Зоны свободной торговли, которую Европейская комиссия предложила Украине", - проинформировал он.

В то же время, когда российский журналист спросил, верит ли Петр Порошенко в безвизовый режим с ЕС, глава государства ответил:

"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев по российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь до россиян также пришла эта возможность", – ответил президент Украины.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенковизы
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