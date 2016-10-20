Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: українці в листопаді подорожуватимуть до ЄС без віз

Четвер, 20 жовтня 2016, 20:39

Президент Петро Порошенко упевнений, що рішення щодо безвізового режиму для українців у країнах ЄС буде прийнято найближчим часом.

Про це він сказав на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в Брюсселі в четвер увечері.

"Україна має тверду підтримку значної більшості депутатів Європарламенту. Ми не маємо ніякого сумніву в тому, що це рішення буде негайно прийнято", - сказав Порошенко. 

Глава держави зазначив, що переконався в цьому під час зустрічі на саміті Європейської народної партії, "де і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, і президент Європейської ради Дональд Туск, і керівники країн-членів, зокрема й Ангела Меркель, і багато інших твердо наголосили, що необхідно прискорити надання безвізового режиму, необхідно підтримати Україну в завершенні процесу ратифікації угоди про асоціацію.

Порошенко також розповів, що в четвер уранці зустрівся з президентом Європейського парламенту.

"Ми обговорювали необхідність прискорення ухвалення рішення Європейським парламентом і в частині безвізового режиму, і в частині підтримки торговельних преференцій у рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, яку Європейська Комісія запропонувала Україні", - поінформував він.

Водночас, коли російський журналіст запитав, чи вірить Петро Порошенко в безвізовий режим з ЄС, глава держави відповів:

"Запишіть: спеціально для вас, хоча я не даю коментарів російським каналам. У нас в листопаді місяці українці будуть подорожувати без віз. І я дуже бажаю, щоб коли-небудь до росіян також прийшла ця можливість", – відповів президент України.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковізи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: