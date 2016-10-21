У Минобороны появился госсекретарь

Кабинет министров ввел должность государственного секретаря в Министерстве обороны.

Об этом говорится в постановлении правительства №730 от 19 октября.

Во исполнение закона "О государственной службе", Кабмин внес изменения в положение о Минобороны, в частности, введена должность госсекретаря.

Решение принято с целью обеспечения деятельности Минобороны, стабильности и преемственности в его работе, организации текущей работы, связанной с осуществлением полномочий министерства.

Согласно постановлению, госсекретарь Минобороны организовывает работу аппарата министерства, обеспечивает подготовку предложений по выполнению задач министерства и представляет их на рассмотрение министра, готовит и подает министру для утверждения планы работы Минобороны и отчитывается об их выполнении.

Также обеспечивает реализацию государственной политики относительно гостайны, контроль за ее сохранением в аппарате Минобороны.

Кроме того, госсекретарь назначает на должности и освобождает от должностей в порядке госслужащих аппарата Минобороны, присваивает им ранги госслужащих, принимает решение об их поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности (кроме руководителей структурных подразделений аппарата Минобороны).

Кроме того, представляет Минобороны как юридическое лицо в гражданско-правовых отношениях.

Ранее Кабмин ввел должность государственного секретаря в Министерстве финансов и Министерстве юстиции.

"Украинские новости"