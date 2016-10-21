МЗС засудило відмову Росії передати Україні Кольченка та Сенцова

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 22:28

Міністерство закордонних справ України засудило рішення російської сторони щодо неможливості передачі на Батьківщину незаконно засуджених українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС у п’ятницю ввечері.

"Незважаючи на наявність в особових справах Олега Сенцова та Олександра Кольченка паспортів громадян України, а також офіційні заяви під час судових засідань, що вони ніколи не зверталися і не збираються звертатися до російських органів з метою оформлення російського громадянства і російських документів, оскільки є громадянами України, російська сторона не визнає українського громадянства наших співвітчизників", - сказано у повідомленні.

МЗС України категорично відхиляє аргументацію Росії щодо автоматичного набуття громадянства РФ Сенцовим і Кольченко в порядку, визначеному так званим "Договором про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів від 21 березня 2014 року", оскільки цей документ суперечить імперативним нормам загального міжнародного права є нікчемним.

На думку дипломатів, дії російської сторони щодо поширення громадянства РФ на українців, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права.

МЗС України вкотре наголосило, що кримчани, які добровільно не подавали клопотання про набуття іноземного громадянства, є виключно громадянами України і не можуть визнаватися ні громадянами Російської Федерації, ні особами з множинним громадянством.

"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити незаконні дії щодо примусового визнання Олега Сенцова та Олександра Кольченка російськими громадянами, а також забезпечити їхнє безумовне звільнення та повернення в Україну", - зазначається у заяві.

Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.

Українська правда

Теми: Сенцов МЗС
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