МЗС засудило відмову Росії передати Україні Кольченка та Сенцова
Міністерство закордонних справ України засудило рішення російської сторони щодо неможливості передачі на Батьківщину незаконно засуджених українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС у п’ятницю ввечері.
"Незважаючи на наявність в особових справах Олега Сенцова та Олександра Кольченка паспортів громадян України, а також офіційні заяви під час судових засідань, що вони ніколи не зверталися і не збираються звертатися до російських органів з метою оформлення російського громадянства і російських документів, оскільки є громадянами України, російська сторона не визнає українського громадянства наших співвітчизників", - сказано у повідомленні.
МЗС України категорично відхиляє аргументацію Росії щодо автоматичного набуття громадянства РФ Сенцовим і Кольченко в порядку, визначеному так званим "Договором про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів від 21 березня 2014 року", оскільки цей документ суперечить імперативним нормам загального міжнародного права є нікчемним.
На думку дипломатів, дії російської сторони щодо поширення громадянства РФ на українців, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, є грубим порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права.
МЗС України вкотре наголосило, що кримчани, які добровільно не подавали клопотання про набуття іноземного громадянства, є виключно громадянами України і не можуть визнаватися ні громадянами Російської Федерації, ні особами з множинним громадянством.
"Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити незаконні дії щодо примусового визнання Олега Сенцова та Олександра Кольченка російськими громадянами, а також забезпечити їхнє безумовне звільнення та повернення в Україну", - зазначається у заяві.
Як відомо, Росія відмовилася видати Україні ув'язнених в РФ кримчан Олександра Кольченка та Олега Сенцова, бо вважає їх громадянами РФ.
Українська правда
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