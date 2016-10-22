У ЗСУ за допомогою науки будуть підвищувати ефективність артилерійського вогню

Командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України після 25-річної перерви відновило практику залучення співробітників спеціалізованого науково-дослідного центру до аналізу результатів навчань артилеристів.

Про це в п'ятницю журналістам повідомив заступник командувача Сухопутними військами В'ячеслав Горбильов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми відпрацьовуємо навчання по артобстрілам, мета - визначити ступінь ураження при різних типах обстрілів. Але вперше за роки Незалежності України ми будемо визначати ступінь ураження з урахуванням наукового потенціалу. Ракетним військам і артилерії знову підпорядкували науково-дослідний центр, який і повинен визначити методи максимального вогневого ураження при мінімальних витратах боєприпасів", - сказав він.

Горбильов пояснив, що раніше "не рахували ні паливо, ні боєприпаси".

"На сьогодні у нас їх достатньо, проте з урахуванням досвіду АТО, стало ясно, що старі розрахунки по використанню боєприпасів і знарядь не мають сенсу. Тому ми і вирішили використовувати науку для нових розрахунків... з меншою кількістю можна підвищити ступінь ураження", - заявив він.