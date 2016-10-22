Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ за допомогою науки будуть підвищувати ефективність артилерійського вогню

Субота, 22 жовтня 2016, 04:36

Командування Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України після 25-річної перерви відновило практику залучення співробітників спеціалізованого науково-дослідного центру до аналізу результатів навчань артилеристів.

Про це в п'ятницю журналістам повідомив заступник командувача Сухопутними військами В'ячеслав Горбильов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми відпрацьовуємо навчання по артобстрілам, мета - визначити ступінь ураження при різних типах обстрілів. Але вперше за роки Незалежності України ми будемо визначати ступінь ураження з урахуванням наукового потенціалу. Ракетним військам і артилерії знову підпорядкували науково-дослідний центр, який і повинен визначити методи максимального вогневого ураження при мінімальних витратах боєприпасів", - сказав він.

Горбильов пояснив, що раніше "не рахували ні паливо, ні боєприпаси".

"На сьогодні у нас їх достатньо, проте з урахуванням досвіду АТО, стало ясно, що старі розрахунки по використанню боєприпасів і знарядь не мають сенсу. Тому ми і вирішили використовувати науку для нових розрахунків... з меншою кількістю можна підвищити ступінь ураження", - заявив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Збройні сили
Під Запоріжжям 20 окупантів відмовилися воювати через контрнаступ ЗСУ – Генштаб 
ЗСУ наступають і закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб 
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
Останні новини
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
Усі новини...
Реклама: