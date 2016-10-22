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В ВСУ при помощи науки будут повышать эффективность артиллерийского огня

Суббота, 22 октября 2016, 04:36

Командование Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины после 25-летнего перерыва возобновило практику привлечения сотрудников специализированного научно-исследовательского центра к анализу результатов учений артиллеристов.

Об этом в пятницу журналистам сообщил замкомандующего Сухопутными войсками Вячеслав Горбилев, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня мы отрабатываем учения по артобстрелам, цель – определить степень поражения при разных типах обстрелов. Но впервые за годы Независимости Украины мы будем определять степень поражения с учетом научного потенциала. Ракетным войскам и артиллерии вновь подчинили научно-исследовательский центр, который и должен определить методы максимального огневого поражения при минимальных расходах боеприпасов", - сказал он.

Горбилев пояснил, что раньше "не считали ни топливо, ни боеприпасы".

"На сегодня у нас их достаточно, однако с учетом опыта АТО, стало ясно, что старые расчеты по использованию боеприпасов и орудий не имеют смысла. Поэтому мы и решили использовать науку для новых расчетов... с меньшим количеством можно повысить степень поражения",- заявил он.

Темы: Вооруженные силы
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