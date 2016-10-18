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Здоров'я Клиха погіршується, він відмовився від адвоката

Вівторок, 18 жовтня 2016, 18:39
Здоров'я Клиха погіршується, він відмовився від адвоката

У засудженого в РФ українця Станіслав Клиха, над яким триває ще один судовий процес у Грозному, стався черговий психічний зрив, але суд як і раніше наполягає на його осудності.

Як повідомляє "Кавказский узел", 17 жовтня під час засідання суду у справі по звинуваченню Клиха в образі суду він заявив про відмову від свого адвоката Марини Дубровіної.

Клих, у якого і раніше були психічні зриви, сказав, що він "хоче собі в захисники співака Стаса Михайлова".

Адвокат Дубровіна заявила, що раніше до Клиха застосовували тортури, в результаті чого його психічний стан похитнулося, але її клопотання про психічної експертизи суд відхиляє.

Як підкреслила Дубровіна, "психічне нездоров'я Станіслава Клиха найбільш яскраво стало проявлятися з січня 2016 року". "Він став поводити себе в залі суду буйно, кричав, будував в клітці барикади з лавок", - нагадала адвокат.

У свою чергу відомий адвокат Ілля Новіков у своєму Faccebook і Twitter повідомив, що у вівторок відвідав Клиха і той погодився, щоб Марина Дубровіна продовжила захищати його на апеляції у Верховному суді 26 жовтня у іншій справі - про участь в чеченській війні, за якою він був засуджений до 20 років.

"Я зараз у Грозному, щойно вийшов з СІЗО. Удвох з адвокатом Доккою Іцлаєвим ми відвідували Карпюка та Клиха і кожен з них підписав угоду про єдиний захист. Марина Дубровіна, від якої Клих відмовився у справі про образу суду, буде захищати в Верховному суді і його, і Миколу Карпюка. Ми з Доккою приймаємо на додаток до захисту Миколи захист Стаса ", - написав Новіков.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Українська правда

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Теми: політв'язніРосія
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