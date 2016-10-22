Пєсков: Ніякої заміни "Мінських угод" новими документами бути не може

8 переглядів
1
Субота, 22 жовтня 2016, 14:13

Ніякої заміни "Мінських угод" новими документами бути не може, усі лідери "нормандської четвірки" визнали, що єдиний шлях - це зняти усі розбіжності в їх розумінні і повернутися до їх поетапної реалізації.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" з Сергієм Брильовим телеканалу Росія 1, повідомляє Інтерфакс.

"Дуже важливим є підтвердження у Берліні безальтернативності самого тексту мінських угод. Порошенко це визнав, тому що неодноразово ми не чули різні вкидання про те, що необхідні якісь нові документи, тобто така непряма спроба підмінити мінські домовленості", - заявив Пєсков

"Цієї підміни не буде, усі визнали, що відправна точка - це текст мінських угод", - додав він.

За словами Пєскова, "усі зацікавлені в тому, щоб так чи інакше мінські домовленості не залишилися порожній папером".

"Політична воля лідерів "нормандської четвірки" підтверджена. Вони продовжать роботу над реалізацією мінських домовленостей. Вони виходять з того, що альтернативи мінським домовленостями немає, і протягом місяця на високому рівні міністрів закордонних справ і помічників (президентів) ця робота буде продовжена", - заявив Пєсков.

Також він підтвердив, що на зустрічі у Берліні Порошенко піднімав тему повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном.

"Безумовно, тому що це один з пунктів мінських угод. Але останній. Президент Путін щораз нагадує про чітко зафіксовану послідовність кроків, які слід виконати. Цього ніхто не заперечує", - додав Пєсков.

Теми: Мінські угоди Донбас Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла спільної мови 22 жовтня 2016, 13:08
Доба в АТО: Без втрат, 3 поранених. Бойовики застосували "Гради" 22 жовтня 2016, 12:40
Місія ОБСЄ не потрапила ані в Петрівське, ані у Станицю Луганську 21 жовтня 2016, 12:48
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.73.87.---Олег Норов22.10.2016 14:18
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis. c o m
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Україна просить Росію передати Чирнія
Українка взяла "золото" на чемпіонаті Європи з велотреку
У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла спільної мови
Українець Клих збожеволів у Росії через тортури - Свєтова
Усі новини
ФОТО

Мосійчук одружився з таємничою брюнеткою

Інфокарти

Що необхідно знати про нові санкції проти Росії