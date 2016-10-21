Клімкін розповів, про що ж саме домовилась нормандська четвірка

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, про що ж саме йшла мова у Берліні на зустрічі нормандської четвірки, та які домовленості були досягнуті.

З такою доповіддю він виступив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Клімкін зазначив, що позиції України і Росії кардинально різняться.

Доступ ОБСЄ до кордону

"Наша спільна позиція з Німеччиною та Францією і позиція Росії розходяться як в плані послідовності виконання заходів, так і чіткої гарантії їх виконання, у плані допуску ОБСЄ до територій окупованого Донбасу, у плані допуску ОБСЄ до неконтрольованої ділянки кордону", - сказав Клімкін.

Він наголосив, що без чіткого встановлення послідовності та гарантій говорити про виконання Мінська неможливо. "І це наша спільна позиція з Німеччиною, Францією та іншими країнами ЄС", - сказав він.

Озброєна місія ОБСЄ і виведення військ РФ

За словами міністра, у Берліні говорилося про можливість запровадження озброєного компоненту ОБСЄ, однак в цьому плані позиції сторін розійшлися. "Тут наші позиції теж поки що достатньо розрізняються, але головне, що внаслідок послідовного тиску досягнуто домовленості про продовження цієї дискусії на віденському майданчику", - зазначив глава МЗС.

"Наша позиція в ході саміту була в тому, щоб без повного виконання безпекових домовленостей, зокрема припинення вогню, повного доступу ОБСЄ до території окупованого Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону, без виведення російських військ, озброєння і найманців переходити до обговорення інших питань неможливо", - сказав він.

Звільнення полонених та політв’язнів

Як повідомив Клімкін, досягнута домовленість, що протягом листопада відбудеться зустріч у форматі міністрів закордонних справ для обговорення дорожньої карти.

"Дорожня карта має включати безпековий вимір, логіку подальших політичних кроків, але обов’язково гуманітарний вимір: звільнення всіх заручників і в’язнів", - сказав він.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Після зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що першим є старт процесу виборів, і тільки після цього можна буде говорити про озброєну місію ОБСЄ. Контроль над кордоном Україна отримає в останню чергу, повідомила Меркель.

"Україна отримає остаточний контроль над власним кордоном тільки наприкінці процесу, а до того ми маємо згоду, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи проблематично, і російський президент це зазначив", - сказала вона.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв зазначив, що Україна отримає доступ до неконтрольованої ділянки кордону з Росією на другий день після проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу.

Тетяна Кусок, УП