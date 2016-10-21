Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін розповів, про що ж саме домовилась нормандська четвірка

П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:52
Клімкін розповів, про що ж саме домовилась нормандська четвірка

Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, про що ж саме йшла мова у Берліні на зустрічі нормандської четвірки, та які домовленості були досягнуті.

З такою доповіддю він виступив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

Клімкін зазначив, що позиції України і Росії кардинально різняться.

Доступ ОБСЄ до кордону

"Наша спільна позиція з Німеччиною та Францією і позиція Росії розходяться як в плані послідовності виконання заходів, так і чіткої гарантії їх виконання, у плані допуску ОБСЄ до територій окупованого Донбасу, у плані допуску ОБСЄ до неконтрольованої ділянки кордону", - сказав Клімкін.

Він наголосив, що без чіткого встановлення послідовності та гарантій говорити про виконання Мінська неможливо. "І це наша спільна позиція з Німеччиною, Францією та іншими країнами ЄС", - сказав він.

Озброєна місія ОБСЄ і виведення військ РФ

За словами міністра, у Берліні говорилося про можливість запровадження озброєного компоненту ОБСЄ, однак в цьому плані позиції сторін розійшлися. "Тут наші позиції теж поки що достатньо розрізняються, але головне, що внаслідок послідовного тиску досягнуто домовленості про продовження цієї дискусії на віденському майданчику", - зазначив глава МЗС.

"Наша позиція в ході саміту була в тому, щоб без повного виконання безпекових домовленостей, зокрема припинення вогню, повного доступу ОБСЄ до території окупованого Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону, без виведення російських військ, озброєння і найманців переходити до обговорення інших питань неможливо", - сказав він.

Звільнення полонених та політв’язнів

Як повідомив Клімкін, досягнута домовленість, що протягом листопада відбудеться зустріч у форматі міністрів закордонних справ для обговорення дорожньої карти.

"Дорожня карта має включати безпековий вимір, логіку подальших політичних кроків, але обов’язково гуманітарний вимір: звільнення всіх заручників і в’язнів", - сказав він.

Як відомо, в ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки: канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

У ході зустрічі лідери країн домовилися розробити "дорожню карту", яка стане основним документом з імплементації усіх Мінських угод - від 5 вересня та меморандуму від 19 вересня 2014 року і від 12 лютого 2015 року.

Жодного документу за результатами зустрічі підписано не було.

Після зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що першим є старт процесу виборів, і тільки після цього можна буде говорити про озброєну місію ОБСЄ. Контроль над кордоном Україна отримає в останню чергу, повідомила Меркель.

"Україна отримає остаточний контроль над власним кордоном тільки наприкінці процесу, а до того ми маємо згоду, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи проблематично, і російський президент це зазначив", - сказала вона.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв зазначив, що Україна отримає доступ до неконтрольованої ділянки кордону з Росією на другий день після проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. 

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КлімкінРосіяОБСЄДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
11:28
ЗСУ отримали понад 37 тисяч резюме на вакансії: які військові вакансії найпопулярніші
11:23
фотоУ США вперше планують стратити засудженого за допомогою вдихання азоту
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: