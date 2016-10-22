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Полиция расследует конфликт между инженерной группой "Азов" и заводом "АТЕК"

Суббота, 22 октября 2016, 16:05

В пятницу на территории Святошинского района возник конфликт между представителями ЧАО "АТЕК" и инженерного корпуса "Азов".

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили присутствующих и зафиксировали обстоятельства происшествия.

Правоохранители установили, что один из цехов завода арендует инженерная группа "Азов". Представитель этой группы обратилась с заявлением о, по ее мнению, незаконном демонтаже и вывозе оборудования завода.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда

Темы: КиевАзов
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