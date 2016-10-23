РПР: Е-декларації подали майже 22 тис. посадовців, нардепів - лише 31

00
0
Неділя, 23 жовтня 2016, 14:52

Станом на 23 жовтня електронні декларації подали майже 22 тис. посадовців, з них 31 - народні депутати.

Про це йдеться  у повідомленні "Реанімаційного пакету реформ" (РПР).

"За тиджень до дедлайну станом на 13:15 річні електронні декларації подали 21 901 (43%) посадовців, з них - 31 народний депутат", - йдеться у повідомленні.

У РПР зазначили, що станом на 9:00 17 жовтня на сайті НАЗП було лише 8333 е-декларацій, 6 з яких подали нардепи.

Як відомо, термін обов'язкової подачі е-декларацій спливає 1 листопада. Попри те, що народні депутати масово повідомляють про те, що заповнюють декларації,  при цьому вони скаржаться на те, що система має системні збої та не зберігає вказану інформацію.

Українська правда 

Теми: декларація Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Заступник міністра юстиції задекларувала майже півмільйона гривень та $290 тисяч 23 жовтня 2016, 00:34
Заступник міністра юстиції задекларував годинник за 60 тисяч 21 жовтня 2016, 13:43
Ще два депутати заявили про помилки в системі е-декларацій 21 жовтня 2016, 12:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РПР: Е-декларації подали майже 22 тис. посадовців, нардепів - лише 31
Гройсман: Уряд не підтримає підвищення зарплат депутатам
У Придністров'ї затримали 6 українців. Нібито за військове спостереження
Стрілянина біля кафе на Запоріжжі: двоє загиблих, двоє поранених
Усі новини
Фестивальний гід

Фільми, які не можна пропустити на 46-й "Молодості"

Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"