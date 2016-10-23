РПР: Е-декларації подали майже 22 тис. посадовців, нардепів - лише 31
Станом на 23 жовтня електронні декларації подали майже 22 тис. посадовців, з них 31 - народні депутати.
Про це йдеться у повідомленні "Реанімаційного пакету реформ" (РПР).
"За тиджень до дедлайну станом на 13:15 річні електронні декларації подали 21 901 (43%) посадовців, з них - 31 народний депутат", - йдеться у повідомленні.
У РПР зазначили, що станом на 9:00 17 жовтня на сайті НАЗП було лише 8333 е-декларацій, 6 з яких подали нардепи.
Як відомо, термін обов'язкової подачі е-декларацій спливає 1 листопада. Попри те, що народні депутати масово повідомляють про те, що заповнюють декларації, при цьому вони скаржаться на те, що система має системні збої та не зберігає вказану інформацію.
Українська правда
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