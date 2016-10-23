Порошенко: Європа схвалить безвіз до 24 листопада

Документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані і ратифіковані Європарламентом до 24 листопада.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня.

"Я упевнений у тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом, немає жодного сумніву. Можу навіть сказати, до якої дати - до 24 листопада. Чому - бо 24 листопада відбудеться саміт Україна-ЄС, і ми домовилися, що на цей саміт документи будуть готові", - зазначив Порошенко.

Він додав, що Україна заручилася повною підтримкою найбільшої фракції Європарламенту у цьому питанні - "Європейської народної партії".

"Ми також говорили з президентом ЄП Мартіном Шульцем, який представляє соціалістів, і також заручилися підтримкою цієї фракції. Отримали підтримку лібералів, консерваторів і маємо абсолютну більшість у ЄП щодо ратифікації угоди про безвізовий режим", - зазначив Порошенко.

Він пояснив також, що затримка була пов'язана із "механізмом призупинення безвізового режиму для країни", і пов'язано це не з Україною, "а ви розумієте з якими країнами близького Сходу".

"Зараз у нас є запевнення, що наші переговори прискорили розгляд цього "механізму призупинення", йшлося про суперечку між повноваженнями ЄП та Єврокомісії. Скажу відверто, хотіли використати позитивне ставлення до України для того, щоб прискорити ці позиції. Сподіваюся, що порозуміння буде знайдено, наступного тижня буде проголосовано "призупинення", буде знайдено компроміс і Україна отримає рішення про безвіз до 24 листопада", - додав президент.

Українська правда