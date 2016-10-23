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Порошенко: Европа одобрит безвиз до 24 ноября

Воскресенье, 23 октября 2016, 20:22
Порошенко: Европа одобрит безвиз до 24 ноября

Документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до 24 ноября.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью трем украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никакого сомнения. Могу даже сказать, до какой даты - до 24 ноября. Почему - потому что 24 ноября состоится саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит документы будут готовы", - отметил Порошенко.

Он добавил, что Украина заручилась полной поддержкой крупнейшей фракции Европарламента в этом вопросе - "Европейской народной партии".

"Мы также говорили с президентом ЕП Мартином Шульцем, который представляет социалистов, и также заручились поддержкой этой фракции. Получили поддержку либералов, консерваторов и имеем абсолютное большинство в ЕП по ратификации соглашения о безвизовом режиме", - отметил Порошенко.

Он пояснил также, что задержка была связана с "механизмом приостановки безвизового режима для страны", и связано это не с Украиной, "а вы понимаете с какими странами Ближнего Востока".

"Сейчас у нас есть заверения, что наши переговоры ускорили рассмотрение этого "механизма приостановки", говорилось о споре между полномочиями ЕН и Еврокомиссии. Скажу откровенно, хотели использовать положительное отношение к Украине для того, чтобы ускорить эти позиции. Надеюсь, что понимание будет найдено на следующей неделе будет проголосована "приостановка", будет найден компромисс и Украина получит решение о безвизовом до 24 ноября", - добавил президент.

Украинская правда

Темы: ЕСвизыПорошенко
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