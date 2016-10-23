Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Європа схвалить безвіз до 24 листопада

Неділя, 23 жовтня 2016, 20:22
Порошенко: Європа схвалить безвіз до 24 листопада

Документи про надання Україні безвізового режиму будуть підписані і ратифіковані Європарламентом до 24 листопада.

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю трьом українським телеканалам, яке вийшло в ефір ввечері 23 жовтня.  

"Я упевнений у тому, що документи про надання Україні безвізового режиму повністю будуть підписані і ратифіковані Європарламентом, немає жодного сумніву. Можу навіть сказати, до якої дати -  до 24 листопада. Чому - бо 24 листопада відбудеться саміт Україна-ЄС, і ми домовилися, що на цей саміт документи будуть готові", - зазначив Порошенко. 

Він додав, що Україна заручилася повною підтримкою найбільшої фракції Європарламенту у цьому питанні - "Європейської народної партії". 

"Ми також говорили з президентом ЄП Мартіном Шульцем, який представляє соціалістів, і також заручилися підтримкою цієї фракції. Отримали підтримку лібералів, консерваторів і маємо абсолютну більшість у ЄП щодо ратифікації угоди про безвізовий режим", - зазначив Порошенко. 

Він пояснив також, що затримка була пов'язана із "механізмом призупинення безвізового режиму для країни", і пов'язано це не з Україною, "а ви розумієте з якими країнами близького Сходу".

"Зараз у нас є запевнення, що наші переговори прискорили розгляд цього "механізму призупинення", йшлося про суперечку між повноваженнями ЄП та Єврокомісії. Скажу відверто, хотіли використати позитивне ставлення до України для того, щоб прискорити ці позиції. Сподіваюся, що порозуміння буде знайдено, наступного тижня буде проголосовано "призупинення", буде знайдено компроміс і Україна отримає рішення про безвіз до 24 листопада", - додав президент. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвізиПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Швеція допоможе Туреччині зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО
Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік
Від Вільнюса до Вільнюса
Останні новини
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
11:42
Росія скуповує по світу старе обладнання для виробництва мікрочипів
11:39
Держдеп: Сполучені Штати запровадили санкції через поставки Росії балістичних ракет КНДР
11:30
У ГУР розповіли, яку зброю Путін отримує від Кім Чен Ина
Усі новини...
Реклама: