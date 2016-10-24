У Корбана розповіли деталі обшуків на минулому тижні

Служба безпеки України провела обшуки 20 жовтня в Дніпрі у співвласника охоронної структури "Леон" – Михайла Кошляка, який є товаришем колишнього лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана.

Про це УП повідомили власні джерела, наближені до Корбана.

Також обшуки провели в наближених до Кошляка людей. Раніше він також працював помічником тодішнього нардепа, а сьогодні – мера Дніпра Бориса Філатова.

"Обшуки проводила СБУ за підтримки підрозділу "Альфи". Вони були у Кошляка, його людей і в ЦУМі, де є інтереси Корбана. Загалом їх було понад десять, але це ніяк не пов’язано з вчорашньою ситуацією у міськраді", – говорить співрозмовник.

Джерело підтвердило інформацію депутата Ігоря Мосійчука, що обшуки пов'язані зі справою щодо рейдерства охоронної фірми "Крок" за 2014 рік, яку команда тодішнього губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського звинувачувала у співпраці з сепаратистами.

За словами Мосійчука, фірма "Крок" контролювалася сином екс-президента Віктора Януковича Олександром.

"Повірте, це ніякий не конфлікт з владою чи Адміністрацією президента. Просто один з керівників СБУ був однокурсником співвласника "Кроку" з прізвищем Ковтун. Усе вже нормально", – говорить співрозмовник, наближений до Корбана.

Як відомо, Корбан повідомив про чергові обшуки у себе і своїх соратників у Дніпрі у четвер.

Корбан був затриманий під час спецоперації у Дніпрі 31 жовтня 2015 року, він перебував під домашнім арештом, наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його в СІЗО Києва.

Після низки скандальних судових засідань в середині березня 2016 року Корбанавідпустили під домашній арешт у Дніпрі.

Основні сттатті обвинувачення Корбана - створення злочинного угруповання, розкрадання майна і викрадення людини. За цими епізодами передбачається покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Разом з тим суд виніс вирок у справі проти Корбана за епізодом про викрадення екс-голови Держкомзему Сергія Рудика - півтора року позбавлення волі умовно.

У цій справі Корбан уклав мирову угоду з Рудиком у суді Дніпра 21 березня.

Про те, що Корбана випустили з-під домашнього арешту та він перебуває в Ізраїлі на лікуванні, у червні повідомляли джерела, знайомі із ситуацією.

Як повідомляла УП, звільнення Корбана з-під варти було погоджено з Адміністрацією президента.

Українська правда