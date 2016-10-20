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У Корбана пройшли обшуки

Четвер, 20 жовтня 2016, 16:18
У Корбана пройшли обшуки
FB Gennady Korban

Екс-лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан заявляє про проведення у нього в Дніпрі обшуків співробітниками силових відомств.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці у мене і у моїх соратників у Дніпрі знову щось шукають. Прокурори і співробітники Альфи з Києва. Навіть бронетранспортер знову підкотили. Як і в минулому, засоби не виправдали мети. Очікувано нічого не знайшли, крім дитячих комп'ютерів", - написав Корбан.

При цьому Корбан висловив повне здивування з приводу того, що відбувається. Він припускає, що обшуки можуть бути пов'язані з сьогоднішніми подіями в міськраді Дніпра.

"За дивним збігом обставин усі ці події співпали зі спробою перевороту в міській раді. І навіть колишній заступник мера Філатова, пан Погребов, раптом заявив, що мер дослухається до людей," які щойно повернулись з місць не таких віддалених". Це про мене чи що?

Пан Погребов, як людина керована впливовими людьми з УКРОПА, і як людина, що заручилася підтримкою Вілкула, має знати народну мудрість - від тюрми і від суми не зарікайся ", - написав Корбан.

Разом з тим мер Дніпра Борис Філатов пише про спроби зірвати сесію міськради.

"Сьогодні ми всі стали свідками невдалої спроби паралізувати роботу місцевого самоврядування. На сесію не прийшли: Опоблок - повним складом, Громадська сила - повним складом. І ті, що приєдналися до них: Погребов, Старооскольцева, Альошкін -"УКРОП", Хозін - БПП, Лигін - "Самопоміч". Вони будуть тепер багато писати, істеричити і виправдовуватися ", - написав він.

ДОПОВНЕНО о 16:18: Джерело "Української правди" в правоохоронних органах підтвердило факт проведення обшуків. Також відомо, що це пов'язано із обшуками у "Правого сектора", про які раніше повідомляв нардеп Ігор Мосійчук.

"В Дніпрі СБУ знову проводить масові обшуки. В помешканнях патріотів та офісах структур близьких до "Правого сектору" та об'єднання "СіЧ" тривають слідчі дії. За попередньою інформацією, обшуки пов'язані з подіями буремних весни-літа 2014, а конкретно з силовим протистоянням між патріотами та охоронною фірмою "Крок", близькою до до Олександра Януковича, якому на днях ГПУ висунуло чергову підозру", - написав у четвер вранці в себе в facebook Мосійчук.

Силовики наразі не коментують ситуацію.

Як відомо, Корбан був затриманий під час спецоперації у Дніпрі 31 жовтня 2015 року, він перебував під домашнім арештом, наприкінці року Дніпровський суд Києва помістив його в СІЗО Києва.

Після низки скандальних судових засідань в середині березня 2016 року Корбана відпустили під домашній арешт у Дніпрі.

Основні сттатті обвинувачення Корбана - створення злочинного угруповання, розкрадання майна і викрадення людини. За цими епізодами передбачається покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. 

Разом з тим суд виніс вирок у справі проти Корбана за епізодом про викрадення екс-голови Держкомзему Сергія Рудика -  півтора року позбавлення волі умовно. 

У цій справі Корбан уклав мирову угоду з Рудиком у суді Дніпра 21 березня. 

Про те, що Корбана випустили з-під домашнього арешту та він перебуває в Ізраїлі на лікуванні, у червні повідомляли джерела, знайомі із ситуацією.

Як повідомляла УП, звільнення Корбана з-під варти було погоджено з Адміністрацією президента.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Корбан
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