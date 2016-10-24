Терорист "Гіві" поспішно продає квартири і тікає з Донбасу – полковник РФ

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Понеділок, 24 жовтня 2016, 12:27

Терорист проросійського батальйону "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві") спішно продає свої квартири на Донбасі, а дівчину вивіз в Придністров'я.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав полковник РФ, екс-начальник служби безпеки президента невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Валерій Гратов.

"Мої хлопці з ПМР повідомили дивну для мене новину – командир "Сомалі" Міша Толстих ("Гіві") вивіз свою дівчину в Придністров'ї, а сам спішно продає свої 4 квартири і гаражі в Донецьку і Макіївці", - йдеться в його повідомленні.

Грат зазначив, що раніше не вірив в конфлікт "Гіві" з ватажком "ДНР" Захарченко.

"Але чому Міша так спішно намагається покинути територію "Донецької Народної Республіки"?... Не очікував я такого повороту, прошу "МГБ" вжити заходів щодо затримання дезертира. Він подає поганий і не гідний приклад іншим бійцям", - заявив він.

Як відомо, бандформування ОРДО "Спарта" після ліквідації його ватажка з Росії Арсенія Павлова "Мотороли" очолив Володимир Жога з позивним "Воха".

Українська правда

Теми: Донбас тероризм
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Коментарі — 6
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IP: 176.38.66.---vitdeputat24.10.2016 13:36
Даже Герой - Дебил понял что пора уносить ноги. Или это у него такой маневр , сначала драпануть с отжатым, а потом наступление на Киев. Во офигеют одноклеточные фанаты руського ТВ, такой сложный маневр.
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IP: 78.111.185.---Владимир Стадниченко24.10.2016 13:17
толстых худых - как тебя а как же дойти до Киева? И какое ты имеешь право продавать чужое имущество? Че свое дупло ближе к телу? Найдут твои старшие братья тебя и в приднестровье и полечат - время самый лучший доктор
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IP: 130.180.209.---Раиса Резниченко24.10.2016 13:04
Инга Вайда:
Танцюйте тепер і співайте як під час референдуму, тупі рашисти!
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда24.10.2016 12:46
Нифига себе:4 квартиры отжал тварь!..обещался украинские города " с землей сравнять",но собственная шкура и бабло от награбленного ,очевидно,важнее мести за "соратника"
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.10.2016 12:45
Чукча умный,чукча правильно считает,нужно делать ноги.
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