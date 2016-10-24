Террорист "Гиви" спешно продает квартиры и убегает из Донбасса – полковник РФ

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Понедельник, 24 октября 2016, 12:27

Террорист пророссийского батальона "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") спешно продает свои квартиры на Донбассе, а свою девушку вывез в Приднестровье.

Об этом на своей странице в Facebook написал полковник РФ, экс-начальник службы безопасности президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гратов.

"Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость – командир "Сомали" Миша Толстых ("Гиви") вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке", - говорится в его сообщении.

Решеток отметил, что раньше не верил в конфликт "Гиви" с главарем "ДНР" Захарченко.

"Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию "Донецкой Народной Республики"?... Не ожидал я такого поворота, прошу "МГБ" принять меры по задержанию дезертира. Он подает плохой и не достойный пример другим бойцам", - заявил он.

Как известно, бандформирование ОРДО "Спарта" после ликвидации его главаря из России Арсения Павлова "Моторолы" возглавил Владимир Жога с позывным "Воха".

Украинская правда

Темы: Донбасс терроризм
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Комментарии — 6
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IP: 176.38.66.---vitdeputat24.10.2016 13:36
Даже Герой - Дебил понял что пора уносить ноги. Или это у него такой маневр , сначала драпануть с отжатым, а потом наступление на Киев. Во офигеют одноклеточные фанаты руського ТВ, такой сложный маневр.
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IP: 78.111.185.---Владимир Стадниченко24.10.2016 13:17
толстых худых - как тебя а как же дойти до Киева? И какое ты имеешь право продавать чужое имущество? Че свое дупло ближе к телу? Найдут твои старшие братья тебя и в приднестровье и полечат - время самый лучший доктор
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IP: 130.180.209.---Раиса Резниченко24.10.2016 13:04
Инга Вайда:
Танцюйте тепер і співайте як під час референдуму, тупі рашисти!
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда24.10.2016 12:46
Нифига себе:4 квартиры отжал тварь!..обещался украинские города " с землей сравнять",но собственная шкура и бабло от награбленного ,очевидно,важнее мести за "соратника"
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.10.2016 12:45
Чукча умный,чукча правильно считает,нужно делать ноги.
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