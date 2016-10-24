Деканоідзе про українську мову: вчу, читаю, хочу розмовляти

Глава Національної поліції Хатія Деканоідзе запевняє, що вчить українську мову.

Так вона прокоментувала в ефірі "112 Україна" рішення суду, яким МВС змушують притягнути її до відповідальності через невживання української мови у своїй службовій діяльності.

Деканоідзе повідомила, що ще не ознайомилася з цим рішенням суду, але сказала, що втішена, що в Україні є патріоти.

"Хочу сказати від душі: мені приємно, що є такі патріоти, які реально борються за прекрасну українську мову. На жаль, у мене дуже мало часу, щоб ретельно займатися. Але я вчу, читаю… Мені б дуже хотілося розмовляти українською мовою", – сказала глава Нацполіції.

Як стало відомо 24 жовтня, Львівський окружний адміністративний суд змусив МВС притягнути до відповідальності голову Нацполіції за невживання української мови у своїй службовій діяльності.

"Якби Деканоідзе жила в Україні лише півроку, я б в даному разі таке питання не порушував. Але вона перебуває в Україні вже близько 3 років. Наприклад, коли люди приїжджають в інші країни, їм достатньо півроку, щоб використовувати державну мову", - пояснив своє обурення автор позову Святослав Літинський.

Старший викладач кафедри програмування Львівського університету Святослав Літинський уже кілька років послідовно бореться через суди за права україномовних споживачів товарів та послуг.

Йому вдалося, скажімо, виграти позови проти виробника пральних машин Samsung, "ПриватБанку" і "Пузатої Хати".

Він також став першим українцем, який через суд домігся отримання паспорта громадянина України без російськомовного дубляжу.