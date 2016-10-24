Деканоидзе об украиснком языке: учу, читаю, хочу разговаривать

00
0
Понедельник, 24 октября 2016, 15:22

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе уверяет, что учит украинский язык.

Так она прокомментировала в эфире "112 Украина" решение суда, которым МВД заставляют привлечь ее к ответственности за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

Деканоидзе сообщила, что еще не ознакомилась с этим решением суда, но сказала, что рада, что в Украине есть патриоты.

"Хочу сказать от души: мне приятно, что есть такие патриоты, которые рельно сражаются за прекрасный украинский язык. К сожалению, у меня очень мало времени, чтобы тщательно заниматься. Но я учу, читаю... Мне бы очень хотелось разговаривать на украинском языке", – сказала глава Нацполиции.

Как стало известно 24 октября, Львовский окружной административный суд заставил МВД привлечь к ответственности главу Нацполиции за неиспользование украинского языка в своей служебной деятельности.

"Если бы Деканоидзе жила в Украине только полгода, я бы в данном случае такой вопрос не нарушал. Но она находится в Украине уже около 3 лет. Например, когда люди приезжают в другие страны, им достаточно полгода, чтобы использовать государственный язык", – пояснил свое возмущение автор иска Святослав Литинский.

Старший преподаватель кафедры программирования Львовского университета Святослав Литинский уже несколько лет последовательно борется за суды за права украиноязычных потребителей товаров и услуг.

Ему удалось, скажем, выиграть иски против производителя стиральных машин Samsung, "ПриватБанка" и "Пузатой Хаты".

Он также стал первым украинцем, который через суд добился получения паспорта гражданина Украины без русскоязычного дубляжа.

Темы: язык МВД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Новый глава Николаевской ОГА после сотни ошибок "исправился" стихотворением о языке 22 октября 2016, 13:43
В Крыму членов Меджлиса дальше штрафуют и не ведут суд на их языке 6 октября 2016, 17:09
Сотрудников МОН обязали разговаривать на работе только на украинском 28 сентября 2016, 13:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Горбатюка отстранили от расследования "Большого дела" Януковича
Умер Богдан Гаврилишин
Российская газета написала о масштабных контрабандных потоках в ОРДЛО
За сутки в зоне АТО ранены 7 бойцов – штаб
Все новости
Фестивальный гид

Фильмы, которые нельзя пропустить на 46-й "Молодости"

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Стокгольме