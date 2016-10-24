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МВС змушують притягнути Деканоізде до відповідальності через мову

Понеділок, 24 жовтня 2016, 14:10
МВС змушують притягнути Деканоізде до відповідальності через мову
МВС

Львівський окружний адміністративний суд змусив МВС притягнути до відповідальності голову Нацполіції за невикористання української мови у своїй службовій діяльності.

Про це "Українській правді" повідомив автор позову Святослав Літинський.

За його словами, засідання відбулося в понеділок у Львівському окружному адмінсуді.

"Львівський окружний адміністративний суд задовольнив мій позов про відмову МВС притягнути Хатію Деканоідзе до дисциплінарної відповідальності. Зобов'язав розглянути скаргу", - написав Літинський.

"Якби Деканоідзе жила в Україні лише півроку, я б в даному разі таке питання не порушував. Але вона перебуває в Україні вже близько 3 років. Наприклад, коли люди приїжджають в інші країни, їм достатньо півроку, щоб використовувати державну мову", - пояснив своє обурення Літинський

Він розповів, що ще навесні звернувся до МВС і просив притягнути до дисциплінарної відповідальності Хатію Деканоідзе, бо вона порушує статтю 10 Конституції Україні і інші закони, тобто не використовує українську мову при виконанні службових обов'язків як посадова особа.

Однак не отримав від МВС належної відповіді. "Внутрішні інструкції МВС зобов'язують їх перевіряти факти, наведені у зверненні. Однак вони жодного факту не перевірили і жодного рішення не ухвалили", - зазначив Літинський.

Він додав, що МВС та Хатія Деканоідзе, яка була залучена до суду в якості третьої особи, можуть оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

"Українська правда" вже звернуласія до Нацполіції по коментар.

Старший викладач кафедри програмування Львівського університету Святослав Літинський уже кілька років послідовно бореться через суди за права україномовних споживачів товарів та послуг.

Йому вдалося, скажімо, виграти позови проти виробника пральних машин Samsung, "ПриватБанку" і "Пузатої Хати".

Він також став першим українцем, який через суд добився отримання паспорта громадянина України без російськомовного дубляжу.

Оксана Коваленко, УП

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