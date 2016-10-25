Парубій: зарплати депутатів не зростуть

00
1
Вівторок, 25 жовтня 2016, 17:12

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запевняє, що зарплати народних депутатів не збільшаться.

Про це він сказав, виступаючи на раді реформ у вівторок.

"Я свідомо не підписую постанову про підвищення зарплат для народних депутатів", – сказав він.

Спікер пояснив, що в парламенті давно обговорюється ідея законодавчо упорядкувати виплату зарплат.

"Під час обговорення в бюджетному комітеті група народних депутатів вийшла з ініціативою не тільки впорядкувати, а й суттєво підняти заробітну плату. Мені прикро було дивитись, що деякі з ініціаторів не проголосували за цю постанову", – сказав Парубій.

За його словами, 1 листопада парламент планує прийняти постанову, яка скасовує збільшення зарплати депутатам:

"Я провів попередні консультації з головами фракцій. Ми вже у вівторок швидше винесемо спільну законодавчу ініціативу, змінимо цю постанову. Залишимо дуже важливий момент впорядковування і законом визначені розміри зарплат, без підняття заробітної плати", – наголосив спікер.

Парубій висловив сподівання, що народні депутати його підтримають.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада зарплати
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мосійчук назвав нове подання від ГПУ провокацією і згадав Шокіна 25 жовтня 2016, 16:57
Нардеп Опоблоку задекларував 45 земділянок, яких не було раніше 25 жовтня 2016, 14:47
Гройсман розкритикував депутатів за те, що збільшили зарплати собі 24 жовтня 2016, 22:58
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.9.36.---Dm Gr25.10.2016 17:43
популізм для сільських жителів.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд відсторонив Федорука від посади мера Бучі
Парубій: зарплати депутатів не зростуть
Посол США при НАТО: спочатку безпека на Донбасі, тоді - політкроки
Онищенко про гроші на сепаратизм: "два роки фінансував тільки Порошенка"
Усі новини
Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club

Made in Ukraine

Теплые вещи от украинских производителей