Парубій: зарплати депутатів не зростуть

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запевняє, що зарплати народних депутатів не збільшаться.

Про це він сказав, виступаючи на раді реформ у вівторок.

"Я свідомо не підписую постанову про підвищення зарплат для народних депутатів", – сказав він.

Спікер пояснив, що в парламенті давно обговорюється ідея законодавчо упорядкувати виплату зарплат.

"Під час обговорення в бюджетному комітеті група народних депутатів вийшла з ініціативою не тільки впорядкувати, а й суттєво підняти заробітну плату. Мені прикро було дивитись, що деякі з ініціаторів не проголосували за цю постанову", – сказав Парубій.

За його словами, 1 листопада парламент планує прийняти постанову, яка скасовує збільшення зарплати депутатам:

"Я провів попередні консультації з головами фракцій. Ми вже у вівторок швидше винесемо спільну законодавчу ініціативу, змінимо цю постанову. Залишимо дуже важливий момент впорядковування і законом визначені розміри зарплат, без підняття заробітної плати", – наголосив спікер.

Парубій висловив сподівання, що народні депутати його підтримають.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

Валентина Романенко, УП