Савченко в Москві. Адвокат Клиха і Карпюка просить Яценюка допомогти

1410 переглядів
0
Середа, 26 жовтня 2016, 09:30
Грани.Ру ‏

Адвокат українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка просить екс-прем'єра Арсенія Яценюка про їхню підтримку, а поки на суд, який відбудеться в середу вранці, приїхала депутат Надія Савченко.

Про Савченко у своєму Твіттері повідомив журналіст "Нової газети" Антон Наумлюк.

"Надія Савченко в Москві. Приїхала на апеляцію у справі Карпюка і Клиха", - написав він.

Савченко хоче підтримати Карпюка й Клиха.

Раніше адвокат українців Іллля Новіков у своєму Facebook повідомив, що в середу о 10 годині в Верховному суді РФ буде слухатися апеляція на вирок українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху.

Він також звернувся до Яценюка.

"Є ще одна людина, яку я хочу персонально попросити про підтримку. Це Арсеній Яценюк. Він жодним чином не винен в тому, що відбувається з Миколою і Стасом, і звичайно, нічим не зобов'язаний ні їм, ні мені. Але Карпюка і Клиха катували струмом, вибиваючи з них свідчення про те, що він в 1994 воював разом з ними в Чечні", - написав Новіков.

"Коли восени 2015 ця історія випливла назовні і Арсенію Петровичу стали задавати питання журналісти, він вчинив як будь-яка нормальна людина - віджартувався. Я б теж на його місці так зробив. А хто ні? Але взагалі сміятися немає чому, тортури були справжні, і вирок на 20 років реальний", - написав він.

"Раз вже так вийшло, то саме Яценюку з усіх українських політиків найбільше доречно було б зараз включитися в кампанію на підтримку Карпюка і Клиха, яку нам належить вести в найближчі місяці в Європі і в США", - додав захисник Клиха і Карпюка.

Новіков також опублікував фрагмент допиту Карпюка про Яценюка і Тягнибока.

 

Українська правда

Теми: Політв'язні Росія Яценюк Савченко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна не залишає спроб повернути Сенцова і Кольченка 25 жовтня 2016, 13:00
Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю" 22 жовтня 2016, 19:04
Україна просить Росію передати Чирнія 22 жовтня 2016, 15:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У НБУ знову заговорили про націоналізацію "ПриватБанку"
Савченко в Москві. Адвокат Клиха і Карпюка просить Яценюка допомогти
Представник Трампа переконує, що той підтримує Україну, а не РФ
В ОБСЄ заявили про обмежений допуск на ділянки розведення сил на Донбасі
Усі новини
Історії про бізнес

Чоловіча білизна Regata Club

Заборона

Держкіно не пустило на екрани 12 фільмів та серіалів