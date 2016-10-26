Савченко в Москве. Адвокат Клыха и Карпюка просит Яценюка помочь

Адвокат украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка просит экс-премьера Арсения Яценюка об их поддержке, на суд, который состоится в среду утром приехала депутат Надежда Савченко.

Как сообщает журналист "Новой газеты" Антон Наумлюк в своем твиттере, Савченко приехала в Москву.

Надежда Савченко в Москве. Приехала на апелляцию по делу Карпюка и Клыха — Антон Наумлюк (@antony_mon) October 26, 2016

"Надежда Савченко в Москве. Приехала на апелляцию по делу Карпюка и Клыха", - написал он.

На апелляцию в ВС по делу Карпюка-Клыха приехала Савченко pic.twitter.com/dvqFuX3rUV — Грани.Ру (@GraniTweet) October 26, 2016

Савченко хоче підтримати Карпюка й Клиха.





Ранее Новиков в своем Facebook сообщил, что в среду в 10 часов в Верховном суде РФ будет слушаться апелляция на приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

"Есть еще один человек, которого я хочу персонально попросить о поддержке. Это Арсений Яценюк. Он никаким образом не виноват в том, что происходит с Николаем и Стасом, и конечно, ничем не обязан ни им, ни мне. Но Карпюка и Клыха пытали током, выбивая из них показания о том, что он в 1994 воевал вместе с ними в Чечне", - написал Новиков.

"Когда осенью 2015 эта история выплыла наружу и Арсению Петровичу стали задавать вопорсы журналисты, он поступил как всякий нормальный человек - отшутился. Я бы тоже на его месте так сделал. А кто нет? Но вообще смеяться нечему, пытки были настоящие, и приговор на 20 лет реальный", - написал он.

"Раз уж так вышло, то именно Яценюку из всех украинских политиков больше всего уместно было бы сейчас включиться в кампанию в поддержку Карпюка и Клыха, которую нам предстоит вести в ближайшие месяцы в Европе и в США", - добавил защитник Клиха и Карпюка.

Новиков также опубликовал фрагмент допроса Карпюка о Яценюке и Тягнибоке.

Украинская правда