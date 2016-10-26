Савченко припустила, що може не повернутися з Росії живою

Народний депутат Надія Савченко заявила, що їде в Москву підтримати українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, усвідомлюючи, що може не повернутися з Росії живою.

Відповідний відеозапис з таким коментарем вона оприлюднила на сторінці у Facebook у середу.

Савченко зазначила, що закликала своїх народних депутатів поїхати до Москви на останній суд над Карпюком і Клихом, однак її не підтримали.

"Навіть якщо це буде вважатися політичним самогубством, навіть якщо я не повернуся з Росії живою, я все одно їду підтримати Миколу Карпюка та Станіслава Клиха", – заявила вона.

"По собі знаю як важливо коли в залі "суду", де ти сидиш у клітці, присутні українці. Коли є кому вигукнути: "Слава Україні!" і почути у відповідь: "Героям слава!". І тоді розумієш, що тебе не кинули свої і боротьба продовжується і з'являються сили", – зазначила Савченко.

Як відомо, в середу в Верховному суді РФ буде слухатися апеляція на вирок українцям Миколі Карпюку та Станіславу Клиху.

Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисний центр "Меморіал", який проаналізував матеріали справи Станіслава Клиха і Миколи Карпюка, дійшов висновку, що звинувачення проти них сфальсифіковані і суперечать реальній картині подій часів Першої та Другої чеченських воєн. "Меморіал" визнав Клиха і Карпюка політв'язнями.

Українська правда