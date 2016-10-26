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Савченко предположила, что может не вернуться из России живой

Среда, 26 октября 2016, 11:45

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, осознавая, что может не вернуться из России живой.

Соответствующую видеозапись с таким комментарием она обнародовала на странице в Facebook в среду.

Савченко отметила, что призывала своих народных депутатов поехать в Москву на последний суд над Карпюком и Клыхом, однако ее не поддержали.

"Даже если это будет считаться политическим самоубийством, даже если я не вернусь из России живой, я все равно еду поддержать Николая Карпюка и Станислава Клыха", - заявила она.

"По себе знаю как важно когда в зале "суда", где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы. Когда есть кому крикнуть: "Слава Украине!" и услышать в ответ: "Героям слава!". И тогда понимаешь, что тебя не бросили свои и борьба продолжается и появляются силы", - отметила Савченко.

Как известно, в среду в Верховном суде РФ будет слушаться апелляция на приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда

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Темы: политзаключенныезаложникиРосcия
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