Савченко предположила, что может не вернуться из России живой

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что едет в Москву поддержать украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, осознавая, что может не вернуться из России живой.



Соответствующую видеозапись с таким комментарием она обнародовала на странице в Facebook в среду.



Савченко отметила, что призывала своих народных депутатов поехать в Москву на последний суд над Карпюком и Клыхом, однако ее не поддержали.



"Даже если это будет считаться политическим самоубийством, даже если я не вернусь из России живой, я все равно еду поддержать Николая Карпюка и Станислава Клыха", - заявила она.



"По себе знаю как важно когда в зале "суда", где ты сидишь в клетке, присутствуют украинцы. Когда есть кому крикнуть: "Слава Украине!" и услышать в ответ: "Героям слава!". И тогда понимаешь, что тебя не бросили свои и борьба продолжается и появляются силы", - отметила Савченко.

Как известно, в среду в Верховном суде РФ будет слушаться апелляция на приговор украинским гражданам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

Верховный суд Чечни 26 мая приговорил Карпюка и Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Оба отрицают все обвинения, Клых заявляет, что вообще никогда не был в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал", который проанализировал материалы дела Станислава Клыха и Николая Карпюка, пришел к выводу, что обвинения против них сфальсифицированы и противоречат реальной картине событий времен Первой и Второй чеченских войн. "Мемориал" признал Клыха и Карпюка политзаключенными.

Украинская правда