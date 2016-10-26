НАЗК збирає термінове засідання через проблеми е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило про проведення термінового засідання, яке відбудеться в четвер, 27 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомукаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні не уточнюється, яке рішення буде запропоноване. Водночас, в останні дні надходить велика кількість повідомлень від політиків, що входять до першої хвилі декларування, про технічні проблеми в системі.

У вівторок в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.

Європейська правда