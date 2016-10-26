НАЗК збирає термінове засідання через проблеми е-декларування
Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило про проведення термінового засідання, яке відбудеться в четвер, 27 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
"На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомукаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"", - йдеться в повідомленні.
В повідомленні не уточнюється, яке рішення буде запропоноване. Водночас, в останні дні надходить велика кількість повідомлень від політиків, що входять до першої хвилі декларування, про технічні проблеми в системі.
У вівторок в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.
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