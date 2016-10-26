НАЗК збирає термінове засідання через проблеми е-декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило про проведення термінового засідання, яке відбудеться в четвер, 27 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"На порядку денному: стан функціонування інформаційно-телекомукаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні не уточнюється, яке рішення буде запропоноване. Водночас, в останні дні надходить велика кількість повідомлень від політиків, що входять до першої хвилі декларування, про технічні проблеми в системі.

У вівторок в НАЗК повідомили, що сайт агентства "падає" через надвисоку кількість запитів.

Як повідомляла "Європейська правда", в серпні НАЗК прийняла на баланс апаратно-програмний комплекс, розроблений комерційним підрядником ТОВ "Міранда", через претензії до нього з боку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ).

Після цього в системі було замінено програмне забезпечення – нині електронне декларування здійснюється через сервіс, терміново розроблений підприємствами з вертикалі ДССЗЗІ.

Ще на початку жовтня повідомлялося про можливі технічні проблеми в новому сервісі електронного декларування, однак у НАЗК заперечували можливість виникнення технічних проблем.

Представники ДССЗЗІ упродовж перебігу скандалу за можливості утримуються від спілкування з пресою – відбулося два брифінги голови Служби Леоніда Євдоченка без права журналістів поставити йому запитання.

Європейська правда