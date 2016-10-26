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НАПК собирает срочное заседание из-за проблем е-декларирования

Среда, 26 октября 2016, 16:00

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объявило о проведении экстренного заседания, которое состоится в четверг, 27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На повестке дня: состояние функционирования информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления"", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, какое решение будет предложено. Вместе с тем, в последние дни поступает большое количество сообщений от политиков, входящих в первую волну декларирования, о технических проблемах в системе.

Ранее в НАПК сообщали, что сайт агентства "падает" из-за сверхвысокого количества запросов.

Как сообщала "Европейская правда", в августе НАПК приняло на баланс аппаратно-программный комплекс, разработанный коммерческим подрядчиком ООО "Миранда", из-за претензий к нему со стороны Государственной службы специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ).

После этого в системе было заменено программное обеспечение – сейчас электронное декларирование осуществляется через сервис, срочно разработанный предприятиями по вертикали ГСССЗИ.

Еще в начале октября сообщалось о возможных технических проблемах в новом сервисе электронного декларирования, однако в НАПК отрицали возможность возникновения технических проблем.

Представители ГСССЗИ протяжении течения скандала по возможности воздерживаются от общения с прессой состоялось два брифинги председателя Службы Леонида Евдоченко без права журналистов задать ему вопросы.

Европейская правда

Темы: НАПКдекларации
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